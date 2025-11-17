Спорт
22:55, 17 ноября 2025Спорт

Оценены шансы Овечкина забить во втором матче подряд

Поставить на гол Овечкина в матче с «Лос-Анджелесом» можно с коэффициентом 2.70
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory-Imagn / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина забросить шайбу во втором матче подряд. Об этом сообщает Sport24.

Поставить на гол Овечкина в матче против «Лос-Анджелес Кингс» можно с коэффициентом 2.70, а если капитан «Вашингтона» останется без результативных действий, сыграет ставка с коэффициентом 1.40.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам площадки: победа «Вашингтона» в основное время оценивается коэффициентом 2.24 (43 процента вероятности), успех «Кингс» — 2.79 (34 процента), а ничья — 4.30 (22 процента). С учетом возможного овертайма и серии буллитов победа «Кэпиталс» идет за 1.75, аналогичный исход в пользу гостей — за 2.10.

Встреча состоится 18 ноября и стартует в 03:00 по московскому времени.

    Все новости