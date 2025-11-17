Путешествия
18:27, 17 ноября 2025

Пассажир описал турбулентность при посадке словами «весь салон был наполнен рвотой»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

Пассажир описал турбулентность при прерванной посадке в Китае словами «весь салон был наполнен рвотой». Обратил внимание на его сообщение в сети портал Info51.

16 ноября пользователь написал, что рейс Hainan Airlines из Ханчжоу в Пекин попал в зону турбулентности при заходе на посадку. Из-за сильного ветра ее пришлось прервать. «Я услышал рев двигателя, и самолет с грохотом взмыл вверх. Командир экипажа решительно ушел на второй круг», — вспоминает очевидец.

Он отметил, что многим пассажирам стало плохо. «Весь салон был наполнен детским плачем и непрерывной рвотой», — делится он. По его словам, после второго круга в небе пилоты все же смогли благополучно посадить самолет. «Я благодарен всему экипажу. Сильный ветер сделал посадку невозможной, поэтому решительный уход на второй круг был правильным решением», — заключил пользователь.

Ранее несколько пассажиров авиакомпании JetBlue получили травмы после резкого снижения высоты самолетом на рейсе из Мексики в США.

    Все новости