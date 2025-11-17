Мир
19:31, 17 ноября 2025Мир

Польша созовет Комитет нацбезопасности

Премьер Польши Туск созовет Комитет нацбезопасности в связи с диверсиями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Dawid Zuchowicz / via REUTERS

Польское правительство созывает чрезвычайное заседание Комитета национальной безопасности в связи со взрывами на железной дороге, ведущей на Украину. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Завтра утром состоится чрезвычайное заседание правительственного Комитета национальной безопасности с участием военачальников, руководителей служб и представителя президента», — написал глава правительства.

Ранее в Польше недалеко от города Плавны, а позже — около станции Мика неизвестные дважды за день устроили диверсию на железнодорожных путях. Туск назвал произошедшее беспрецедентным актом саботажа.

Позже начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула объявил, что некий противник готовится к нападению на Польшу

