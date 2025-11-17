Россия
Появилось первое официальное заявление по ситуации в Первоуральске

Глава Первоуральска Кабец заявил, что ситуация под контролем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Ситуация в Первоуральске, где мужчина угрожает взорвать гранату, находится под контролем. С первым официальным заявлением выступил глава города Игорь Кабец в своем Telegram-канале.

«Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку», — написал Кабец.

Глава города добавил, что жильцы дома эвакуированы и находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в Первоуральске мужчина захватил в заложники женщину и ребенка, после чего заявил, что взорвет гранату. При этом никаких требований он не выдвигает.

Из дома эвакуировали не менее 50 человек. Полиция и Росгвардия ведут переговоры с мужчиной, а также готовятся к штурму квартиры.

