05:50, 17 ноября 2025

Пугачева лишилась товарного знака в России

РИА Новости: Пугачева лишилась действующего в России товарного знака «Рецитал»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Уехавшая за пределы России певица Алла Пугачева потеряла свой товарный знак «Рецитал», который был ранее ею зарегистрирован. Это выяснили журналисты РИА Новости, ознакомившись с электронной базой Роспатента.

«Рецитал» — музыкальная группа, с которой артистка записала альбом под названием «Как тревожен этот путь». Из документов следует, что данный товарный знак был подан в Роспатент в 2015 году, а в 2017-м было принято решение о его регистрации. В октябре нынешнего года срок действия истек.

Ранее также сообщалось, что товарный знак Аллы Пугачевой «Кристина» оказался под угрозой утери. Она может лишиться права на него, если решит не продлевать срок действия. По данным журналистов, впервые товарный знак с именем ее дочери Кристины Орбакайте был зарегистрирован в 1997 году.

Как стало известно ранее, уехавшая из России певица оставила здесь люксовый автомобиль Rolls-Royce. Она владеет им уже практически 20 лет и является единственным его собственником.

