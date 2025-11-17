Россия
18:21, 17 ноября 2025Россия

Раскрыты предположительные сроки запрета вейпов в России

Депутат Лантратова: Закон о запрете вейпов может заработать в конце 2026 года
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LezinAV / Shutterstock / Fotodom

Закон о запрете вейпов в России может заработать в конце 2026 года, на данный момент документ прорабатывается. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Яна Лантратова, чьи слова приводит «Газета.ru».

По ее словам, проект поддержали четыре думские фракции, сейчас проводят консультации с экспертами.

Депутат отметила, что закон должен не допустить роста черного рынка, поэтому профильный комитет подготовил свой правки, касающиеся контроля за сырьем, распространения никотиновых жидкостей и другого.

«Но сама суть не изменилась — документ поможет вывести вейпы из легального оборота. Возможно он будет принят уже весной и тогда вступит в силу в конце 2026 года», — добавила Лантратова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России. Политик заявил, что считает такое единодушие хорошим знаком.

В начале ноября президент России Владимир Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
