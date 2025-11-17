ГТК: Товарооборот Азербайджана и РФ в январе-октябре 2025 года вырос на 5,3 %

С января по октябрь товарооборот Азербайджана и РФ вырос на 5,3 процента. О том, что Россия стала активнее торговать с бывшей республикой СССР, со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана сообщает РИА Новости.

Поставки азербайджанской продукции в Россию прибавили 0,3 процента и составили 975,883 миллиона долларов. Импорт товаров увеличился на 6,9 процента, до 3,176 миллиарда. Итого товарооборот вырос до 4,152 миллиарда долларов. Для сравнения, в аналогичном периоде 2024-го он равнялся 3,942 миллиарда долларов.

С начала года Россия стала третьим среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ пришлось 10,16 процента внешнеторгового оборота республики.

Как заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук, доля рубля в расчетах РФ и Азербайджана достигла в январе-мае 79,8 процента, в приоритете сотрудничества стран находятся в том числе сфера энергетики и развитие транспортных связей.

В конце июля глава ЦБ Азербайджана Талех Кязимов отмечал, что охлаждение в отношениях с Россией не сказалось на объеме двусторонней торговли. Товарооборот с РФ увеличился в январе — июне 2025-го на 16,2 процента год к году, до 2,52 миллиарда долларов. Импорт товаров из РФ вырос втрое большими темпами, чем поставки в обратном направлении.

