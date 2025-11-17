Экономика
Россиянам начали продавать половинки елок

В России начали продавать елки-половинки для маленьких квартир
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России начали продавать елки-половинки, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Елка подойдет малогабаритному жилью: ее можно установить в углу или прислонить к стене. Стоимость товара — от 7 до 16 тысяч рублей.

Россиянам при выборе искусственной елки советуют убедиться в ее безопасности. Она должна быть прочной, без резкого запаха, твердо стоять на подставке и не осыпаться.

Ранее в России предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, ассоциирующихся с употреблением алкоголя. Инициатива поступила от заместителя председателя Всемирного русского народного собора и депутата Брянской облдумы Михаила Иванова. Он считает, что подобные игрушки вызывают у детей нехорошие ассоциации.

    Все новости