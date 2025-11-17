Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:06, 17 ноября 2025Силовые структуры

Силовикам пришлось сбросить из окна дебошира с гранатой в Первоуральске

Силовикам пришлось выбросить из окна дебошира с гранатой в Первоуральске
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Сотрудникам силовых структур пришлось сбросить дебошира с гранатой в Первоуральске из окна первого этажа, чтобы спасти его девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Полицейские залезли в квартиру через окно и увидели вот такую картину: голый неадекват, полуголая сожительница», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что мужчину сбросили из окна на улицу и задержали, сейчас в доме идут обыски. Местные жители сообщили, что квартира постоянно сдавалась.

Ранее на видео попало задержание дебошира.

До этого стало известно, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    Названа возможная причина смерти туристов Стамбуле

    Глава Минтранса рассказал о подарке Путина

    Верховная Рада зарегистрировала петицию об отставке кабмина Украины

    Звонившие из Финляндии в Россию заметили посторонние голоса на линии

    Оценены шансы Овечкина забить во втором матче подряд

    По факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело

    Посла России вызвали в МИД Черногории

    В Америке взлетели цены на бензин из-за санкций и атак на российские НПЗ

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости