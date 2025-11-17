Силовикам пришлось сбросить из окна дебошира с гранатой в Первоуральске

Сотрудникам силовых структур пришлось сбросить дебошира с гранатой в Первоуральске из окна первого этажа, чтобы спасти его девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Полицейские залезли в квартиру через окно и увидели вот такую картину: голый неадекват, полуголая сожительница», — отмечается в публикации.

Подчеркивается, что мужчину сбросили из окна на улицу и задержали, сейчас в доме идут обыски. Местные жители сообщили, что квартира постоянно сдавалась.

Ранее на видео попало задержание дебошира.

До этого стало известно, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины.