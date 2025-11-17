Силовые структуры
Следователи раскрыли состояние задержанного в Первоуральске дебошира

Задержанный в Первоуральске дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Задержанный в Первоуральске дебошир находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Свердловской области.

До этого по факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»).

Ранее стало известно, что сотрудникам силовых структур пришлось сбросить дебошира из окна первого этажа, чтобы спасти его девушку. Момент задержания попал на видео очевидцев.

