21:48, 17 ноября 2025

Стал известен сменщик Карпина в «Динамо»

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ролан Гусев назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщили в Telegram-канале клуба.

Ранее Валерий Карпин объявил об уходе из команды, объяснив решение нежеланием совмещать работу в «Динамо» и сборной России.

После 15 туров бело-голубые набрали 17 очков и занимают десятое место в таблице РПЛ, не побеждая в чемпионате уже пять матчей подряд.

48-летний Гусев уже исполнял обязанности главного тренера в мае после ухода Марцела Лички, а летом вошел в штаб Карпина. Воспитанник «Динамо» играл за клуб с 1996 по 2001 год (161 матч), затем выступал за ЦСКА, где трижды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. На счету Гусева 32 игры за сборную России.

