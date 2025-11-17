В комитете Госдумы по обороне ответили на заявление о сроках начала войны НАТО и России

Депутат Госдумы Картаполов: Россия не собирается воевать с НАТО

Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. В этом заверил председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться в 2029 году. Однако, по его словам, есть и те, кто сдвигает этот срок на 2028 год.

По мнению Картаполова, на западе понимают, что в случае начала война с Россией будет проиграна. «Просто им надо объяснять как-то своим гражданам, куда они тратят деньги налогоплательщиков и они все это объясняют российской угрозой и грядущей войной, на это можно списывать все промахи правительств западных и все идиотские решения, которые принимает ЕС и НАТО, вот и все», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что у России нет необходимости вступать в столкновение с Североатлантическим альянсом, «но если они полезут, то свое получат».

В свою очередь, депутат Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что Россия никогда не стремилась и не стремится к разжиганию войны с НАТО. При этом заявление Писториуса, по его словам, показывает, что блок «носит не оборонительный, а агрессивный характер».