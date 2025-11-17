В Кремле раскрыли реакцию на санкции США против сотрудничающих с Россией стран

Песков: РФ отнеслась бы негативно к санкциям против сотрудничающих с ней стран

Москва отнеслась бы крайне негативно к принятию в США законопроекта о санкциях против стран, сотрудничающих с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно», — отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о введении Вашингтоном санкций в отношении стран, сотрудничающих с Москвой.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала желание США ввести санкции против партнеров России попыткой надавить на Москву в переговорном процессе.