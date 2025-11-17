В Госдуме отреагировали на решение Трампа поддержать санкции против партнеров России

Депутат Журова назвала санкции США против партнеров России давлением

Желание США ввести санкции против партнеров России — это попытка надавить на страну, убеждена зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект, внесенный в Конгресс, о санкциях в отношении стран, сотрудничающих с Россией. Он добавил, что документ предусматривает очень жесткие меры.

«Это, конечно, взбудоражит, и может мир настроить против него. Удивительно то, что были прекрасные договоренности на Аляске достигнуты, казалось. И вдруг сейчас так. Это очень непоследовательно, так скажем. Это попытка надавить на нас в переговорном процессе», — высказалась депутат.

Трамп полагает, что таким образом пытается закончить украинский конфликт, предположила спикер.

До этого США освободили Венгрию от санкций против России, разрешив ей закупать российские энергоносители по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Вашингтон также отменил санкции против атомной электростанции (АЭС) «Пакш», строящейся в Венгрии по проекту Росатома.

