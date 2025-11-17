В Кремле высказались об ответах на удары ВСУ по энергетической инфраструктуре России

Песков: Россия регулярно отвечает на удары ВСУ по энергетической инфраструктуре

Российская армия регулярно отвечает на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Вы видите, что ответы на подобные действия киевского режима осуществляются на регулярной основе. Наши военные работают по военным и околовоенным целям, которые касаются энергетической инфраструктуры, и продолжают эту работу», — сказал представитель Кремля.

Комментируя ликвидацию последствий атак со стороны ВСУ, Песков заверил, что для возобновления энергообъектами экспорта и отгрузочных материалов в кротчайшие сроки имеется весь необходимый потенциал.

Ранее посол МИД России Родион Мирошник объяснил рост числа ударов ВСУ по российской инфраструктуре попыткой создать жесткий фон для переговоров. По его словам, в сентябре было на треть больше атак, чем в июле.