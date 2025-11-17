Завод «Кремний» (входит в структуру «Русала») в городе Шелехов Иркутской области приостановит производство с 1 января нового года. Это крупнейший в своей области завод в стране. Между тем завод «Кремний Урал» продолжит работать не на полную мощность.

Известно, что производственная мощность завода «Кремний» составляет 34 тысячи тонн в год, а «Кремний Урал» — 27 тысяч тонн в год. Предприятия «Русала» — единственные производители рафинированного кремния в России, в то время как годовая емкость рынка составляет около 45 тысяч тонн.

Решение о приостановке производства приняли в связи с мировым перепроизводством кремния и ростом импорта кремния по демпинговым ценам в РФ. В компании рассчитывают найти способы для минимизации социальных последствий, связанных с такими мерами.

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Дешевый импорт кремния из Китая вызвал спад цен в мире

Как рассказала управляющий партнер «S+Консалтинг» Елена Лазько, значительнее всего стоимость кремния упала там, где нет заградительных пошлин — в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также Японии. В США цена в этом году упала на 25 процентов (до 3000 долларов за тонну) по сравнению с 2023 годом, в Евросоюзе — до 2,3 тысячи долларов за тонну, тогда как в Японии — на целых 45 процентов, до 1,35 тысячи.

В прошлом году на Китай пришлось 84 процента всего мирового выпуска кремния — это 4,6 миллиона тонн. Экспорт в 690 тысяч тонн приблизился к объему всего мирового производства вне Китая — 900 тысяч тонн. Между тем в Европе простаивает около трети всех мощностей, мощности производителей в ЕАЭС также загружены не оптимально

Примечательно, что в самом Китае внутренний спрос на кремний упал. Это связано с сокращением производства солнечных панелей, что вызвало сильный кризис перепроизводства. Тем не менее наращивание экспорта дешевого кремния бьет по мировым производителям. Ситуацию усугубляют и возрастающие складские запасы в Китае.

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские экспортеры металла теряют ликвидность из-за КНР

Эксперты предупредили, что наращивание поставок металла из Китая хоть и выровняло ситуацию, в которой оказались российские экспортеры после утраты западных рынков, но создало новые риски. В частности, «Русал» теряет ликвидность из-за того, что вынужден продавать продукцию намного ниже спотовых цен. Кроме того, возросшая зависимость от Китая в вопросах экспорта повышает и уязвимость к протекционистским мерам КНР.

Заместитель директора Единого научного центра Минприроды России ВНИИ «Экология» Вадим Петров заметил, что больше 60 процентов российского никеля и уже свыше половины алюминия уходит в Китай. На фоне этого растет ценовая зависимость от переговорной позиции единственного крупного покупателя, экспортеры уязвимы к колебаниям китайского промышленного цикла.

«В результате повышенные объемы лишь частично компенсируют выпадающую выручку на европейском направлении, поскольку маржа с учетом дисконта и удорожания логистики остается ниже докризисной», — обратил внимание эксперт.