Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 17 ноября 2025Мир

В США позавидовали Украине

Экс-посол США Макфол позавидовал борьбе с коррупцией на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший американский посол в России Майкл Макфол позавидовал борьбе с коррупцией на Украине и захотел, чтобы в США было так же. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

«Хотелось бы, чтобы в Соединенных Штатах были такие же сильные и эффективные антикоррупционные институты и организации, как на Украине», — заявил Макфол на фоне нового коррупционного скандала в республике.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского, в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом». Позднее стало известно, что бизнесмен бежал с Украины за несколько часов до визита к нему следователей НАБУ.

Кроме него, в расследовании фигурируют бывший глава Минэнерго Украины, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Последняя вскоре написала заявление об отставке.

В свою очередь в Евросоюзе похвалили Украину в связи с коррупционным скандалом. Так официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо отметила, что раскрытие финансовых махинаций демонстрирует, что антикоррупционные институты на Украине действительно работают.

Также она подчеркнула, что борьба с коррупцией остается одной из ключевых сфер внимания ЕК, в том числе в контексте переговоров о присоединении Украины к Европейскому союзу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский подписал «историческое соглашение» с Макроном

    Стало известно об избиении толпой мигрантов жителя российского города

    Газманов рассказал об отношении к деньгам

    В Минздраве ответили на вопрос об изменении срока обучения на врачей в вузах

    Названа цена самой дешевой комнаты Москвы

    В Москве раскрыт совращавший школьниц в интернете педофил-язычник

    Выстреливший в голову подростку россиянин пойдет под суд

    В Европе оценили потребности Украины во внешнем финансировании

    Шуфутинского разозлил вопрос о личной жизни

    Ким Кардашьян рассказала о нервном срыве из-за экзамена по юриспруденции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости