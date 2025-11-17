Жителям домов Первоуральска подключили газ и электроснабжение после инцидента с гранатой

Жителям домов Первоуральска Свердловской области, где дебошир грозился взорвать гранату, подключили газ и электроснабжение. Об этом сообщает Telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Уточняется, что электроснабжение и газоснабжение восстановлено в полном объеме.

До этого стало известно, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины. Около 22:00 по московскому времени жильцов вернули домой.

На месте происшествия все еще находятся силовики.

