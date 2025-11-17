Эвакуированных в Первоуральске жильцов вернули домой

Жильцы, эвакуированные из дома в Первоуральске, вернулись в квартиры

Эвакуированные из многоквартирного дома в Первоуральске жильцы вернулись в свои квартиры. Об этом сообщило издание E1 в своем Telegram-канале.

По информации издания, на месте происшествия все еще находятся силовики. Они завершают необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины.

Силовикам пришлось сбросить дебошира с гранатой в Первоуральске из окна первого этажа, чтобы спасти его девушку. Задержание возмутителя спокойствия попало на видео.