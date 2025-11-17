Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:36, 17 ноября 2025Силовые структуры

Эвакуированных в Первоуральске жильцов вернули домой

Жильцы, эвакуированные из дома в Первоуральске, вернулись в квартиры
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Эвакуированные из многоквартирного дома в Первоуральске жильцы вернулись в свои квартиры. Об этом сообщило издание E1 в своем Telegram-канале.

По информации издания, на месте происшествия все еще находятся силовики. Они завершают необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что не менее 50 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Первоуральске из-за захватившего заложников мужчины.

Силовикам пришлось сбросить дебошира с гранатой в Первоуральске из окна первого этажа, чтобы спасти его девушку. Задержание возмутителя спокойствия попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Приняты судьбоносные решения». Макрон высказался об окончании конфликта на Украине и историческом соглашении с Зеленским

    Названа возможная причина смерти туристов Стамбуле

    Глава Минтранса рассказал о подарке Путина

    Верховная Рада зарегистрировала петицию об отставке кабмина Украины

    Звонившие из Финляндии в Россию заметили посторонние голоса на линии

    Оценены шансы Овечкина забить во втором матче подряд

    По факту захвата заложника в Первоуральске возбудили уголовное дело

    Посла России вызвали в МИД Черногории

    В Америке взлетели цены на бензин из-за санкций и атак на российские НПЗ

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости