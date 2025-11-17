Журова оценила баннер украинских фанатов с горящим Кремлем

Депутат Журова назвала баннер украинских фанатов с горящим Кремлем варварством

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова оценила появление на трибунах украинских болельщиков скандального баннера на матче отбора чемпионата мира 2026 года против Исландии, где был изображен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне горящего Кремля. Ее слова приводит Sport24.

Журова назвала поступок украинцев проявлением варварства и подчеркнула, что подобные образы недопустимы, поскольку призывы к уничтожению значимых культурных памятников противоречат демократическим ценностям. По ее мнению, демонстрация такого баннера возможна лишь в Польше, в то время как в другой стране подобное бы не разрешили.

Депутат также отметила необходимость проверки на предмет экстремизма. Она выразила мнение, что реакция футбольных структур должна последовать после подачи официального протеста.

Сборная Украины обыграла Исландию со счетом 2:0 в матче отбора на чемпионат мира-2026, прошедшем в Варшаве. Украина завершила групповой этап на втором месте с десятью очками и вышла в стыковые матчи.