Однокурсник Сырского: В училище будущий главком ВСУ был необщительным зубрилой

Воюющий в Донбассе однокурсник главкома ВСУ Александра Сырского поделился воспоминаниями о нем. С комбатом с позывным Питер пообщались журналисты телеканала RT.

Мужчина воюет в Донбассе с 2015 года — он отправился туда после выхода на пенсию. Офицер рассказал журналистам, что знал Сырского еще во время учебы в Московском общевойсковом командном училище.

Питер описал Сырского как карьериста — это качество якобы было заметно в будущем украинском главкоме еще во время учебы. «Он большой общительностью не отличался, но у него была цель: на золотую медаль шел». Также российский офицер отметил некоторую отстраненность Сырского. «[Он] очень сам по себе был», — добавил Питер.

Ранее стало известно об улучшении самочувствия отца главкома ВСУ Станислава Сырского, который живет в России. Перед этим Сырский-старший прошел лечение в одной из подмосковных клиник. Но этого сообщалось, что сын выделил на его лечение один миллион рублей.