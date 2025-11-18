Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:39, 18 ноября 2025Мир

Фицо заявил о необходимости поставок газа и нефти из России

Фицо: В Словакии понимают необходимость снабжения Европы газом из России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

У Словакии есть понимание того, что европейские страны необходимо снабжать газом и нефтью из России. Такой позицией поделился премьер-министр страны Роберт Фицо, передает ТАСС.

Политик, выступая на встрече с соратниками по социально-демократической партии, особо подчеркнул необходимость уважения и присутствия в обществе разных точек зрения, что гарантирует Конституция Словакии.

Как отметил Фицо, оппозиция сейчас ведет агрессивную кампанию против правительства страны и главным образом возглавляемой им партии. Он раскритиковал обстановку с демократией в Евросоюзе, где, по его словам, нет уважения к праву государств идти по собственному пути и к международному праву, а также происходит вмешательство в парламентские выборы суверенных стран.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в конфискации российских активов, пока он остается председателем правительства. До этого он сделал заявление, в рамках которого признал наличие конфликта с Еврокомиссией по вопросу поправок в Конституцию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о покушении на Шойгу

    Фицо заявил о необходимости поставок газа и нефти из России

    Украине предрекли экономический тупик

    Обнаружен способ «обратить вспять» потерю памяти при болезни Альцгеймера

    Во Франции сообщили об обысках в офисе по делу Макрона

    Мирный житель и сотрудник МЧС ранены в результате атаки ВСУ на российский регион

    В МАГАТЭ оценили состояние украинских АЭС

    Появилось видео брата Ермака на фронте

    «Радиостанция Судного дня» передала угрожающее НАТО послание

    Трамп высказался о проведении наземной военной операции в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости