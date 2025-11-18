Фицо: В Словакии понимают необходимость снабжения Европы газом из России

У Словакии есть понимание того, что европейские страны необходимо снабжать газом и нефтью из России. Такой позицией поделился премьер-министр страны Роберт Фицо, передает ТАСС.

Политик, выступая на встрече с соратниками по социально-демократической партии, особо подчеркнул необходимость уважения и присутствия в обществе разных точек зрения, что гарантирует Конституция Словакии.

Как отметил Фицо, оппозиция сейчас ведет агрессивную кампанию против правительства страны и главным образом возглавляемой им партии. Он раскритиковал обстановку с демократией в Евросоюзе, где, по его словам, нет уважения к праву государств идти по собственному пути и к международному праву, а также происходит вмешательство в парламентские выборы суверенных стран.

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в конфискации российских активов, пока он остается председателем правительства. До этого он сделал заявление, в рамках которого признал наличие конфликта с Еврокомиссией по вопросу поправок в Конституцию.