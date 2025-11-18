Мир
11:43, 18 ноября 2025Мир

Фон дер Ляйен нажила себе недоброжелательницу в руководстве ЕС

Euractiv: Каллас и глава ЕК фон дер Ляйен находятся в натянутых отношениях
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Stelios Misinas / Reuters

Представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике Кая Каллас находится в натянутых отношениях с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает Euractiv.

По данным портала, противоречия между европейскими чиновницами возникли после решения главы ЕК пресечь попытку Каллас вернуть высокопоставленного чиновника, бывшего генерального секретаря Еврокомиссии Мартина Сельмайра на передовую политику в Европейскую службу внешних связей. Ситуация породила противоречия в руководстве ЕС.

В ответ глава евродипломатии решила выступить против плана фон дер Ляйен по созданию новой разведывательной службы ЕК. Она предупредила, что это будет дублировать уже существующую работу, запутает разведывательные службы и перегрузит и без того скудные ресурсы.

Ранее стало известно, что ЕК изучает способы укрепления возможностей в области безопасности и разведки. В рамках этой инициативы рассматривается «вопрос о создании специального органа». Вопрос находится на стадии обсуждения и будет основан на тесном сотрудничестве с департаментами Европейской службы внешних связей.

В Европарламенте осудили планы фон дер Ляйен. По словам депутата Гаральда Вилимски, решение ЕК является очередным шагом в сторону «систематической концентрации власти». Он отметил, что вместо демократического контроля фон дер Ляйен создает «теневую структуру, которая поставит национальные разведывательные службы под надзор Брюсселя» без мандата, прозрачности и оснований.

