Мир
12:24, 18 ноября 2025Мир

Французов призвали восстать против ЕС и НАТО для недопущения войны

Филиппо: Французы должны освободиться от системы ЕС-НАТО, которая тянет к войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Globallookpress.com

Все французы должны восстать и освободиться от этой адской системы Евросоюз-НАТО, которая тянет к войне. С таким призывом в соцсети Х выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик назвал бредовыми и крайне серьезными заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне России и НАТО до 2029 года. «Все французы должны восстать и освободиться от этой адской системы ЕС-НАТО, которая тянет нас к войне! Освободим Францию ​​ради мира!» — написал Филиппо.

Ранее Писториус заявил, что война НАТО с Россией может начаться до 2029 года. Он привел мнение военных историков, которые считают, что для стран альянса прошло последнее мирное лето.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова министра обороны Германии показывают, какая из сторон на самом деле является агрессором.

