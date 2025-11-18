Глава МОК призвала не смешивать политику и спорт

Глава МОК Ковентри призвала правительства стран не смешивать политику и спорт

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри призвала правительства стран не смешивать спорт и политику. Ее слова приводит пресс-служба организации.

Ковентри отметила, что спорт должен оставаться местом для мирного соперничества. «В этом суть олимпизма: каждый спортсмен, команда и официальное лицо, имеющие право участвовать, должны иметь возможность делать это без дискриминации или политического вмешательства», — говорится в тексте заявления.

Ковентри призвала страны-организаторов соревнований гарантировать доступ на турниры для всех спортсменов. Она добавила, что у атлетов со всего мира должны быть равные возможности.

Ранее Ковентри заявила, что МОК отказался пересматривать условия допуска российских спортсменов к Играм 2026 года в Италии. Она заявила, что МОК оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.