12:56, 18 ноября 2025

Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

Песков: Франция разжигает военные настроения сделкой по Rafale с Украиной
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Франция продолжает вооружать Украину, но уже никакие самолеты не помогут Киеву изменить ситуацию на поле боя. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение, подписанное французским и украинским лидерами Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским по истребителям Rafale. Об этом сообщает ТАСС.

«Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не поможет», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что Париж продолжает вооружать Киев, планируя это делать и в будущем. Он отметил, что подобными действиями французские власти «не способствуют делу мира, а лишь разжигают военные и провоенные настроения».

