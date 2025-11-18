Мишустин оценил будущее ШОС в мировой экономике

Мишустин: Доля стран ШОС в мировом ВВП вырастет до 35 процентов

В настоящее время доля участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в глобальном ВВП достигла трети. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировала «Российская газета».

Он напомнил, что в 2024 году суммарный экспорт государств, входящих в данное объединение, составил около пятой части мирового показателя. По итогам текущего года доля стран ШОС в мировом ВВП дойдет до 35 процентов.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году совокупный ВВП стран ШОС вырос на пять процентов, а промышленное производство десяти участников объединения, в число которых, помимо России и Китая, входят несколько постсоветских государств, а также Индия, Иран и Пакистан, увеличилось на 4,6 процента.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов предположил, что на базе Банка ШОС можно было бы создать независимый депозитарий, который бы дал возможность российским инвесторам свободно продавать и покупать ценные бумаги в любых государствах. Аналитик Андрей Бархота полагает, что через Банк развития ШОС можно было бы финансировать инвестиционные проекты в государствах этого объединения.