Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 18 ноября 2025Экономика

Мишустин оценил будущее ШОС в мировой экономике

Мишустин: Доля стран ШОС в мировом ВВП вырастет до 35 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В настоящее время доля участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в глобальном ВВП достигла трети. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировала «Российская газета».

Он напомнил, что в 2024 году суммарный экспорт государств, входящих в данное объединение, составил около пятой части мирового показателя. По итогам текущего года доля стран ШОС в мировом ВВП дойдет до 35 процентов.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году совокупный ВВП стран ШОС вырос на пять процентов, а промышленное производство десяти участников объединения, в число которых, помимо России и Китая, входят несколько постсоветских государств, а также Индия, Иран и Пакистан, увеличилось на 4,6 процента.

В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов предположил, что на базе Банка ШОС можно было бы создать независимый депозитарий, который бы дал возможность российским инвесторам свободно продавать и покупать ценные бумаги в любых государствах. Аналитик Андрей Бархота полагает, что через Банк развития ШОС можно было бы финансировать инвестиционные проекты в государствах этого объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Врач раскрыл рабочие способы снизить тягу к вейпам

    Депутат Рады вышел на трибуну с Карлсоном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости