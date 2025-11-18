Наука и техника
Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

SfN: Уменьшение глутамата в рационе заметно ослабляет мигрени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Джорджтаунского и Американского университетов показали, что уменьшение глутамата в рационе может заметно ослабить мигрени — и связано это не только с симптомами, но и с реальными изменениями в мозге. Исследование, представленное на конференции Общества нейробиологов (SfN) в Сан-Диего, впервые продемонстрировало: соблюдение низкоглутаматной диеты уменьшает кортикальную толщину в зоне зрительной коры — области, давно связанной с мигренями.

В работе участвовали ветераны войны в Персидском заливе, у которых часто диагностируют хронические неврологические нарушения. Первые МРТ-снимки выявили утолщение зрительной коры и повышенную частоту мигреней. Однако уже через месяц после перехода на диету участники сообщили о резком сокращении приступов с более чем 50 до менее 20 процентов, а повторные сканы показали уменьшение толщины коры. Одновременно улучшались и другие симптомы: хроническая боль, усталость, когнитивные проблемы и нарушения настроения.

Исследователи считают, что избыток глутамата в пище может усиливать нейровоспаление, окислительный стресс и чрезмерное возбуждение нейронов — механизмов, которые поддерживают хронические симптомы. Теперь ученые проверяют, может ли такой режим питания помочь и широкому кругу людей, страдающих мигренью.

Ранее стало известно, что препарат уброгепант облегчает симптомы мигрени задолго до появления боли.

