Найдена древняя порнофигурка с женщиной и гусем

В Израиле нашли древнюю скульптуру, которая изображает соитие женщины и гуся
Антонина Черташ
Фото: Laurent Davin / Hebrew University

Израильские археологи обнаружили на берегу Тивериадского озера необычный артефакт, созданный около 12 тысяч лет назад. Об этом сообщает The Times of Israel.

Уникальную глиняную фигурку, изображающую женщину и гуся, нашли при раскопках стоянки Нахаль-Эйн-Гев II. По мнению исследователей, она является древнейшим из известных науке порнографических сюжетов. Ученые интерпретируют сцену как символическое соитие, что указывает на сложные верования древних натуфийцев.

Эта небольшая по размеру — всего 3,7 сантиметра в высоту — скульптура была захоронена в специальном месте, использовавшемся для ритуальных погребений. «Вероятно, кто-то намеренно закопал фигурки и другие предметы в этом конкретном месте в качестве подношения или дара», — пояснил исследователь Лоран Давин. Помимо фигурки, на стоянке были найдены и другие скульптуры, но ни одна из них не изображает взаимодействия между людьми и животными.

Ученые подчеркивают, что гуси были не только основой рациона местной общины, но и важным символическим элементом их культуры, о чем свидетельствуют многочисленные кости и, вероятно, использование перьев. Обнаруженный артефакт радикально меняет представления о символическом мире и ритуальных практиках первых оседлых охотников-собирателей Леванта.

Ранее в озере в Италии нашли фигурку древней богини возрастом три тысячи лет. Археологи обнаружили предмет из глины высотой примерно 15 сантиметров на дне озера Больсена, среди развалин древней виллы. На фигурке были отпечатки пальцев скульптора и следы ткани.

