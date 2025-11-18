Россия
06:16, 18 ноября 2025Россия

Названа причина мощного взрыва под Омском

Губернатор Хоценко: Утечка из газопровода и взрыв газа произошли под Омском
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Утечка из газопровода и взрыв газа, по одной из версий, произошли в районе поселка Ростовка Омской области. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных служб.

«Причины выясняются правоохранительными органами», — написал губернатор.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.

Ранее в Красноярском крае произошел взрыв в жилом многоэтажном доме.

