Названа причина мощного взрыва под Омском

Губернатор Хоценко: Утечка из газопровода и взрыв газа произошли под Омском

Утечка из газопровода и взрыв газа, по одной из версий, произошли в районе поселка Ростовка Омской области. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных служб.

«Причины выясняются правоохранительными органами», — написал губернатор.

О пожаре под Омском стало известно утром 18 ноября. Зарево от пожара было видно за несколько километров, а звуки взрыва слышали в соседних населенных пунктах.

