16:28, 18 ноября 2025

Названа выгода Порошенко от коррупционного скандала на Украине

Взгляд: Коррупционный скандал на Украине может стать реваншем Порошенко
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Коррупционный скандал может быть использован лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) для реванша. Об этом сообщает в беседе с газетой «Взгляд» политолог Лариса Шеслер.

«Он видит, что настало время отобрать у Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», — подчеркнула она.

18 ноября партия Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») заблокировала трибуну в Верховной Раде с требованием отставки правительства страны на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Ранее издание «Украинская правда» сообщило, что окружение президента Украины Владимира Зеленского советует ему уволить главу офиса Андрея Ермака из-за коррупционного скандала, чего также требовала партия Порошенко. Депутат Рады Ярослав Железняк рассказал, что часть правящей фракции «Слуга народа» угрожает Ермаку бунтом в случае его отказа уйти с поста главы офиса президента Украины.

