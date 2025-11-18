Культура
Названо примерное время похорон Эрика Булатова в Москве

Прах Эрика Булатова привезут в Москву и захоронят не раньше апреля-мая 2026-го
Екатерина Щербакова
Фото: Natalia Chernokhatova / Global Look Press

Прах российского и советского художника, почетного члена Российской академии художеств (РАХ) Эрика Булатова привезут и захоронят в Москве не раньше весны 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в близком окружении Булатова.

Булатов ушел из жизни 9 ноября в парижской больнице, ему было 92 года. Причиной смерти мастера стала эмфизема легких, которая мучала его весь последний год жизни. Прощание с художником прошло в Париже 14 ноября.

Эрик Булатов во времена Советского союза был иллюстратором детских книг. С 1989 года жил в Нью-Йорке, а с 1992 года он жил и работал в Париже, продолжая осуществлять проекты в России.

Ранее стало известно, что ушла из жизни актриса Элизабет Франц, известная по ролям в популярных сериалах.

