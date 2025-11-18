Россия
18 ноября 2025

Названо возможное место запуска атаковавших столицу региона России ракет

Shot: ВСУ запустили ракеты по Воронежской области с территории Харьковской
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Попытку атаки на Воронежскую область, предположительно, осуществила украинская мобильная группа с территории Харьковской области. Возможное место запуска снарядов назвал Shot в Telegram.

По информации издания, обстрел велся из реактивной системы залпового огня. Выпущено как минимум шесть ракет.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей в небе над столицей региона. Однако подробности о вооружении, примененном Вооруженными силами Украины (ВСУ), он не раскрыл. Пострадавших, предварительно, нет, однако обломками повреждена кровля частного дома и автомобиль.

Сейчас на территории региона сохраняется режим опасности атаки дронов.

ВСУ также попытались атаковать Воронежскую область в ночь на 18 ноября. По данным Минобороны, над регионом уничтожены 10 беспилотников.

