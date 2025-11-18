Назвавшую тварями помогающих бойцам СВО волонтеров россиянку наказали

Жительницу Иркутска оштрафовали за оскорбления в адрес волонтеров СВО

Жительницу Иркутска оштрафовали за оскорбления в адрес помогающих бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине волонтеров, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Россиянка опубликовала в своем Telegram-канале видеоролики, в которых высказала негативное отношение к происходящему на Украине в связи с проведением СВО в части осуществления гуманитарной помощи. Сообщалось, что женщина назвала волонтеров «кровожадными тварями».

По данным «Коммерсанта», автомобиль 40-летней россиянки задержали на одной из трасс под Иркутском 30 сентября, а ее саму доставили в полицию на допрос. Выяснилось также, что женщина управляла машиной без водительских прав, которых она ранее была лишена за отказ пройти медосвидетельствование.

В ноябре состоялось рассмотрение дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Россиянка признала вину, но при этом на судебное заседание не явилась, представив заявление, в котором просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд рассмотрел дело и оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.

Ранее в Красноярском крае женщина сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась — ее также оштрафовали на 30 тысяч рублей.