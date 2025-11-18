Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 18 ноября 2025Россия

Назвавшую тварями помогающих бойцам СВО волонтеров россиянку наказали

Жительницу Иркутска оштрафовали за оскорбления в адрес волонтеров СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительницу Иркутска оштрафовали за оскорбления в адрес помогающих бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине волонтеров, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Россиянка опубликовала в своем Telegram-канале видеоролики, в которых высказала негативное отношение к происходящему на Украине в связи с проведением СВО в части осуществления гуманитарной помощи. Сообщалось, что женщина назвала волонтеров «кровожадными тварями».

По данным «Коммерсанта», автомобиль 40-летней россиянки задержали на одной из трасс под Иркутском 30 сентября, а ее саму доставили в полицию на допрос. Выяснилось также, что женщина управляла машиной без водительских прав, которых она ранее была лишена за отказ пройти медосвидетельствование.

В ноябре состоялось рассмотрение дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Россиянка признала вину, но при этом на судебное заседание не явилась, представив заявление, в котором просила рассмотреть дело в ее отсутствие. Суд рассмотрел дело и оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.

Ранее в Красноярском крае женщина сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась — ее также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Жители российского города остались без тепла из-за аварии

    Загоревшийся в Африке самолет с министром попал на видео

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Звезда «Молодежки» прокомментировал свое отсутствие в продолжении сериала

    В России нашли уникальные алмазы

    Назвавшую тварями помогающих бойцам СВО волонтеров россиянку наказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости