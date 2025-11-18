Зеленский объявил о перезапуске переговоров с Россией через шесть дней после отказа Киева от встреч. Что изменилось?

Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. Политик в своем Telegram-канале выступил с заявлением во время поездки в Испанию.

По словам Зеленского, у Киева есть наработанные решения по урегулированию конфликта на Украине, которые он готов предложить партнерам. При этом его поездки во Францию и Испанию 17 и 18 ноября были направлены на приобретение новых вооружений и заключение соглашений в этой сфере.

Всеми силами приближать окончание войны — это наша общая задача Владимир Зеленский президент Украины

Заявление Зеленского о возобновлении переговоров прозвучало спустя шесть дней после официального отказа Киева от переговоров с Россией как минимум до конца года. Политик выступил с инициативой на фоне успешного продвижения Вооруженных сил России в Донецкой народной республике и Запорожской области, а также продолжающегося коррупционного скандала в стране. Как высказывания Киева восприняли посредники по урегулированию конфликта на Украине и как может отреагировать Москва — разбиралась «Лента.ру».

Фото: Kirsty Wigglesworth / WPA Pool / Getty Images

В США и Турции заявили о готовности поддержать переговоры

По информации Reuters, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф 19 ноября прибудет в Турцию для участия в переговорах с Владимиром Зеленским. Дополнительных подробностей о визите американского чиновника и его контактах с Зеленским на момент публикации не сообщается.

Как заявил РИА Новости турецкий высокопоставленный источник, власти страны ставят своей целью возобновление переговоров России и Украины в Стамбуле. При этом собеседник агентства указал на отсутствие конкретных деталей.

11 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе визита в США рассказал о переговорах на тему конфликта на Украине со Стивом Уиткоффом. Глава турецкого МИД также отметил, что у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть собственное видение по этому вопросу.

Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США Хакан Фидан министр иностранных дел Турции

Ранее Киев объявил о прекращении переговоров с Москвой

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины и член делегации на переговорах в Стамбуле Сергей Кислица заявил о прекращении переговоров с Москвой до конца года. По его словам, Киев пошел на это решение из-за отсутствия прогресса по итогам встреч с российской делегацией.

Дипломат также пожаловался на главу российской делегации, помощника президента России Владимира Мединского из-за якобы лекции по истории Украины в самом начале переговоров. Недовольство Кислицы вызвала фраза Мединского, что конфликт на Украине является братоубийственной войной.

Они прекрасно знают прошлое каждого из нас и иногда говорят провокационные и довольно неприятные вещи Сергей Кислица заместитель министра иностранных дел Украины

21 октября Владимир Зеленский предложил начать переговоры с Россией с вопроса о заморозке конфликта на Украине по линии фронта. Он также подчеркнул, что решение организовать диалог с российской стороной таким образом было принято после встречи с Дональдом Трампом.

Линия фронта может стать началом дипломатии Владимир Зеленский президент Украины

Однако издание The New York Times (NYT) раскрыло требование Трампа к Зеленскому пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. Собеседник NYT отметил, что политик якобы ответил отказом на требование американского лидера.

Второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле, 2 июня 2025 года Фото: Turkish Ministry of Foreign Affairs / Getty Images

Как на заявления Киева реагирует Москва?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Москва не получала от Киева сигналов о готовности к переговорам. По мнению пресс-секретаря президента, Владимир Зеленский мог иметь в виду свои контакты с руководством Турции и Стивом Уиткоффом.

Представителей России завтра в Турции не будет. Пока эти контакты осуществляются без российского участия. Будем ожидать информации о том, о чем, собственно, пойдет речь в Стамбуле Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Ленте.ру» связала решение Зеленского о переговорах с Россией с начавшимся в стране коррупционным скандалом с участием его бизнес-партнера Тимура Миндича. «Хаотичные движения по спасению ситуации в информационном поле в связи с очередным коррупционным каминг-аутом», — высказалась пресс-секретарь дипломатического ведомства.

14 ноября Захарова, комментируя высказывания Кислицы, отметила, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в очередной раз прекратил именно Киев. Дипломат напомнила о визите бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину весной 2022 года с целью заставить власти страны отказаться от переговоров с Россией.

Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим [президента Украины Владимира] Зеленского не собирался проявлять Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат также отметила, что Украина выполнила менее 30 процентов договоренностей по обмену пленными с Россией. По ее словам, Сергей Кислица не упомянул, что Киевом были сорваны практические предложения по обмену пленными, выдвинутые российской стороной.

Дмитрий Песков напомнил Киеву об уважении в ответ на жалобы Кислицы на Мединского. Пресс-секретарь президента призвал украинскую делегацию внимательно слушать заявления другой стороны в ходе переговоров.

12 ноября глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле. По его словам, Киев поставил переговоры на паузу, несмотря на неоднократные призывы Турции возобновить встречи. По мнению дипломата, Москва готова к переговорам, но «мяч находится на украинской стороне».