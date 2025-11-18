План «Ковер» отменили в российском регионе

Мельниченко: В Пензенской области отменен план «Ковер» и сняты ограничения

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене плана «Ковер» и режима «Беспилотная опасность» над регионом.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал губернатор.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил снятие ограничений на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности.

План «Ковер» в Пензенской области вводился 18 ноября в 02:44 по московскому времени. Временные ограничения также были объявлены в аэропорту Самара (Гагарин), сейчас уже аэропорт работает.