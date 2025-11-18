Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:23, 18 ноября 2025Путешествия

План «Ковер» отменили в российском регионе

Мельниченко: В Пензенской области отменен план «Ковер» и сняты ограничения
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем официальном Telegram-канале об отмене плана «Ковер» и режима «Беспилотная опасность» над регионом.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал губернатор.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил снятие ограничений на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности.

План «Ковер» в Пензенской области вводился 18 ноября в 02:44 по московскому времени. Временные ограничения также были объявлены в аэропорту Самара (Гагарин), сейчас уже аэропорт работает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названы потери ВСУ с начала СВО

    Военным ВСУ приказали стрелять в гражданских

    В Китае оценили «безжалостный удар» Путина в ответ на провокацию Японии

    Президент Финляндии оценил вероятность конфискации российских активов в ЕС

    Священник рассказал о маскировке бойца ВСУ в Судже

    Москвичам пообещали рекордное тепло

    Россиянке дали срок за истязания и приковывание сына цепью к батарее

    В ООН поддержали план Трампа по международному конфликту

    Военнослужащим Британии запретили делать одно действие в служебных авто

    Основатель Pink Floyd раскритиковал Запад за отправку ракет Tomahawk на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости