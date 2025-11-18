Путешествия
05:27, 18 ноября 2025Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения

Росавиация: В аэропорту Саратова сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В аэропорту Саратов (Гагарин) 18 ноября в 05:16 по московскому времени сняты временные ограничения, об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов действовали с двух часов ночи. Такие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Примерно в это же время, по словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, в небе над регионом был введен план «Ковер». Информации об отмене не поступало.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали дронами российские города. Минобороны назвало число сбитых беспилотников, больше всего пострадала Белгородская область.

