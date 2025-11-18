Россия
12:24, 18 ноября 2025Россия

Под Москвой игру мигрантов с тушей козла сняли на видео

Под Москвой играющих в поло тушей козла вместо мяча мигрантов сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Сотни мигрантов съехались в Раменское Московской области ради жестокой игры и попали на видео. Кадры опубликовало сетевое издание MSK1.RU.

На кадрах десятки мигрантов верхом на лошадях толпятся, пытаясь оттеснить друг друга. Некоторые из иностранцев одеты в спецовки.

Издание уточняет, что на кадрах запечатлена кок-бору — традиционная среднеазиатская игра на лошадях. Из представленного описания следует, что кок-бору имеет схожесть с конным поло. Однако, в отличие от европейской игры, всадники не используют клюшки, а роль мяча выполняет козлиная туша.

По информации издания, местные жители были шокированы жестокостью игры. Один из них рассказал журналистам, что местом ее проведения стало поле неподалеку от деревни Рыболово.

Это первый за последнее время случай проведения кок-бору в Подмосковье. Еще одна сессия игры была организована в октябре, это также сняли на видео. По словам религиоведа Александра Невеева, игра ничем не уступает по зрелищности футболу. От того, что она ведется тушей животного, специалист предложил абстрагироваться.

