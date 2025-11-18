Силовые структуры
10:32, 18 ноября 2025

После расчленения россиянкой шестилетнего сына возбудили еще одно уголовное дело

Обезглавливание жительницей Балашихи сына привело к уголовному делу о халатности
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Подмосковье возбудили новое уголовное дело после того, как жительница Балашихи Елена Цуцкова расчленила шестилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным следствия, новое уголовное дело касается сотрудников социальных служб. Их обвиняют в халатности, которая и привела к трагедии. Сотрудники управления соцразвития знали о проблемах в семье и о том, что мать состоит на учете у врача и уже проявляла агрессию к своему сыну. При этом сотрудники ничего не предприняли для лишения женщины родительских прав.

16 ноября в Гольяновском пруду была обнаружена голова ребенка. По подозрению в расправе сразу же задержали его мать — она во всем созналась и написала явку с повинной.

У женщины были проблемы с психикой. Ей выписывали средства для профилактики, лечения и сдерживания приступов. Но когда началось обострение, она стала тратить деньги на запрещенные вещества. Их употребление вместе с таблетками приводило к неконтролируемой агрессии.

