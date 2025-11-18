Ценности
Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

Психолог Безделев: Дочь Глюкозы могла сменить имидж из-за сравнений с матерью
Карина Черных
Кадр: @ray_musicofficial

Психолог Вадим Безделев объяснил смену имиджа дочери российской поп-исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза, певицы Лидии Чистяковой. Его комментарий приводит портал «Страсти».

Известно, что 18-летняя девушка сменила неформальный образ на более традиционный. По словам эксперта, она могла пойти на данный шаг, чтобы избежать сравнений с матерью. Так, наследница артистки с помощью новой внешности могла стремиться показать, что она самостоятельная личность, которая не повторит чужих ошибок.

«Резкая смена образа у молодого человека часто говорит не о кризисе, а наоборот, о личностном росте, переходе к более осознанному, зрелому этапу жизни», — заявил собеседник издания.

В октябре Глюкоза вышла на публику в прозрачном наряде.

