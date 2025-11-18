Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

Cell: Иммунные клетки кишечника способны формировать стойкую защиту от вирусов

Иммунные клетки кишечника способны формировать стойкую защиту от вирусов, показало исследование Университета Торонто. Они вырабатывают антитела IgA по нетипичному пути, обеспечивая длительный иммунитет. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

Ученые выяснили, что при борьбе с ротавирусом кишечник использует особую, короткую схему для производства антител IgA. Он пропускает одну из стандартных ступеней активации иммунитета, что позволяет создать защиту гораздо быстрее. Эти антитела не только быстрые, но и невероятно живучие — они остаются в организме как минимум 200 дней после того, как сам вирус уже побежден.

Это открытие объясняет, почему пероральные вакцины против полиомиелита и ротавируса обеспечивают пожизненный иммунитет. Исследователи полагают, что уникальная среда кишечника — его анатомия и богатый микробиом — способствует такой эффективной защите.

Полученные данные открывают путь к созданию пероральных вакцин против респираторных вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2. Лаборатория Гоммерман уже подала заявку на разработку вакцины против птичьего грипра и изучает, как улучшить существующие инъекционные вакцины для стимуляции IgA-ответа.

