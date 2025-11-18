Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:36, 18 ноября 2025Наука и техника

Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

Cell: Иммунные клетки кишечника способны формировать стойкую защиту от вирусов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Иммунные клетки кишечника способны формировать стойкую защиту от вирусов, показало исследование Университета Торонто. Они вырабатывают антитела IgA по нетипичному пути, обеспечивая длительный иммунитет. Работа ученых опубликована в журнале Cell.

Ученые выяснили, что при борьбе с ротавирусом кишечник использует особую, короткую схему для производства антител IgA. Он пропускает одну из стандартных ступеней активации иммунитета, что позволяет создать защиту гораздо быстрее. Эти антитела не только быстрые, но и невероятно живучие — они остаются в организме как минимум 200 дней после того, как сам вирус уже побежден.

Это открытие объясняет, почему пероральные вакцины против полиомиелита и ротавируса обеспечивают пожизненный иммунитет. Исследователи полагают, что уникальная среда кишечника — его анатомия и богатый микробиом — способствует такой эффективной защите.

Полученные данные открывают путь к созданию пероральных вакцин против респираторных вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2. Лаборатория Гоммерман уже подала заявку на разработку вакцины против птичьего грипра и изучает, как улучшить существующие инъекционные вакцины для стимуляции IgA-ответа.

Ранее российские специалисты выявили более 60 ранее неизвестных вирусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Известный комик потерял сознание и попал в больницу в критическом состоянии

    Лидер действовавшей в России с 90-х ОПГ избежал СИЗО

    Силуанов рассказал об ответе России на конфискацию ее активов

    Обреченный на усыпление трехлапый щенок стал служить в спецназе

    Стало известно о подрыве автомобиля с российскими полицейскими на трассе

    Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался в Петербурге

    В стране Евросоюза не захотели навсегда отказываться от российского газа

    Вдова Романа Попова решила избавиться от единственного дома семьи

    В Госдуме назвали главных виновников в расправе матери над шестилетним сыном в Балашихе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости