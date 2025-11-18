Наука и техника
09:00, 18 ноября 2025

Раскрыт неочевидный триггер когнитивных нарушений

Neuron: Гипертония повреждает нейроны за три дня до появления симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: helloabc / Shutterstock / Fotodom

Гипертония запускает повреждение мозга задолго до того, как поднимается артериальное давление. К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Вейла Корнелла, которые впервые проследили развитие нарушений на уровне отдельных клеток. Результаты работы опубликованы в Neuron.

Ученые моделировали гипертонию у мышей с помощью ангиотензина II — гормона, участвующего в регуляции давления. Затем они проанализировали 80 тысяч клеток коры мозга методом одиночного РНК-секвенирования через 3 дня после начала воздействия и через 42 дня, когда когнитивные нарушения уже явно проявлялись.

На третий день — когда давление еще оставалось в норме — в мозге начинались выраженные изменения. Эндотелиальные клетки переходили к «преждевременному старению» и теряли способность поддерживать сосудистый барьер. Интернейроны, управляющие балансом возбуждения, снижали активность, создавая сбои в работе нейронных сетей. А клетки-предшественники олигодендроцитов прекращали созревать, что в дальнейшем нарушало формирование миелиновых оболочек.

К 42-му дню нарушения усиливались: снижалась скорость проведения сигналов, появлялась митохондриальная дисфункция нейронов и заметные когнитивные расстройства.

Авторы подчеркивают, что повреждения запускает не само повышение давления, а прямое действие ангиотензина II на клетки мозга. Это объясняет, почему когнитивные нарушения у пациентов с гипертонией развиваются даже при умеренных показателях давления.

Ранее выяснилось, что медленное повышение давления в 30-50 лет предсказывает ухудшение кровоснабжения сердца в пожилом возрасте.

