Наука и техника
14:57, 18 ноября 2025Наука и техника

Раскрыто неожиданное влияние домашних животных на психологическое здоровье

WJP: Наличие «малых» питомцев связано с низким уровнем тревожности у детей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Домашние животные, появившиеся у ребенка в самом раннем возрасте, могут по-разному влиять на его эмоциональное развитие. Это показало большое испанское исследование INMA, опубликованное в World Journal of Pediatrics (WJP), где ученые проследили связь между типом питомца и психологическим состоянием почти 1900 детей от младенчества до восьми лет.

Исследователи оценивали, какие животные жили в семье, когда ребенку был год и четыре-пять лет, и сравнивали эти данные с эмоциональными и поведенческими показателями в семь-восемь лет. Выяснилось, что постоянное присутствие «малых» питомцев — рыбок, черепах, хомяков или других простых в уходе животных — было связано с более низким уровнем тревожности и внутренних переживаний у детей. Вероятно, такие питомцы создают стабильную, спокойную среду, в которой у ребенка формируются эмпатия и чувство ответственности, но при этом нет лишнего стресса, связанного со сложным уходом.

Неожиданно оказалось, что наличие кошки только в возрасте четырех-пяти лет сопровождалось небольшим увеличением риска эмоциональных и поведенческих трудностей. Авторы подчеркивают, что этот результат нельзя трактовать как прямой причинно-следственный: на связь могут влиять особенности семей, принимающих решение завести кошку, различия в уходе, переживания потери питомца или даже восприятие ребенка его родителями.

Ученые отмечают, что работа открывает важный угол зрения на роль животных в раннем развитии. Чтобы понять механизмы влияния и долгосрочные эффекты, такие исследования нужно повторять на более крупных выборках и в разных возрастных группах.

В июле ученые выяснили, что домашние животные могут замедлять возрастное ухудшение памяти и мышления.

