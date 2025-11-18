Россия
21:43, 17 ноября 2025Россия

Раскрыты подробности захвата заложников в российском регионе

Shot: Захвативший заложников в Первоуральске может быть сильно пьян
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Мужчина, захвативший в заложники людей в квартире одного из жилых домов Первоуральска, может быть сильно пьян. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, он уже был судим за грабежи, разбой и побои. Очевидцы говорят, что перед инцидентом им послышались крики и угрозы, доносящиеся из квартиры, в которой находился 42-летний преступник.

Все могло произойти из-за того, что мужчина приревновал жену и заподозрил ее в измене, пишет Shot. К дому приехала мать мужчины, которая попыталась уговорить сына сдаться правоохранительным органам.

Ранее стало известно, что в Первоуральске мужчина захватил женщину и ребенка, после чего заявил, что взорвет гранату. При этом, по предварительным данным, никаких требований он не выдвигал. Из жилого дома эвакуировали не менее 50 человек. Стражи порядка уже оцепили все подъезды к дому. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной.

