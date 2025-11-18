Резолюцию по Газе назвали котом в мешке

Небензя назвал резолюцию СБ ООН по Газе очередным котом в мешке

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя прокомментировал революцию Совета безопасности (СБ) организации по сектору Газа. Его слова приводит РИА Новости.

Небензя напомнил, что резолюция по Газе была принята по инициативе США. «Если резюмировать, то представленный Соединенными Штатами документ — это очередной кот в мешке», — подчеркнул он во время заседания Совбеза ООН.

Ранее Россия предложила свою резолюцию ООН по Газе в противовес США. В российском проекте отсутствует упоминание о «Совете мира», который Вашингтон предлагает как временный административный орган управления Газы.