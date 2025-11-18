Забота о себе
14:31, 18 ноября 2025

Россиянам назвали помогающие очистить кровь от токсинов продукты

Фармацевт Сокольский: Вода и зелень помогают очистить кровь от токсинов
Фото: Chudo2307 / Shutterstock / Fotodom

Вода, листовая зелень и некоторые другие продукты помогают очистить кровь от токсинов. Об этом рассказал кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru.

Эксперт подчеркнул, что ни один продукт сам по себе не очищает кровь, так как эту функцию в организме выполняют почки и печень. Однако есть способы поддержать естественные процессы фильтрации. Первым вариантом Сокольский назвал обильное питье. По его словам, вода помогает быстрее выводить токсины с мочой.

Специалист также считает хорошим средством зеленый чай. В нем содержатся антиоксиданты, которые усиливают активность детоксицирующих ферментов печени. Активизируют эти ферменты любые овощи семейства крестоцветных — брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, брюссельская капуста.

Кроме того, Сокольский указал, что листовая зелень благодаря высокому содержанию антиоксидантов хорошо поддерживает функцию печени, а хлорофилл, который также есть в зелени, помогает нейтрализовать токсины.

Ранее декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала для нормальной работы печени включить в рацион чеснок. Также, по ее мнению, полезны для этой цели свекла, имбирь и другие овощи.

    

