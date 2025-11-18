Россияне стали находить заминированные кошельки

Начиненные взрывчаткой кошельки стали находить в курском приграничье

На смену заминированным пачкам денег пришли начиненные взрывчаткой кошельки, которые стали находить россияне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, кошельки с самодельными взрывными устройствами (СВУ) находят в курском приграничье. Отмечается, что их разбрасывают в людных местах при помощи дронов или это делают наркозависимые местные жители, получающие минимальную оплату.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Самодельное взрывное устройство (СВУ) оторвало ему пальцы. Оно было замаскировано под инструмент для автомехаников.