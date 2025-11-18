Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:26, 18 ноября 2025Силовые структуры

Россияне стали находить заминированные кошельки

Начиненные взрывчаткой кошельки стали находить в курском приграничье
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

На смену заминированным пачкам денег пришли начиненные взрывчаткой кошельки, которые стали находить россияне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, кошельки с самодельными взрывными устройствами (СВУ) находят в курском приграничье. Отмечается, что их разбрасывают в людных местах при помощи дронов или это делают наркозависимые местные жители, получающие минимальную оплату.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Самодельное взрывное устройство (СВУ) оторвало ему пальцы. Оно было замаскировано под инструмент для автомехаников.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила двух украинцев в подрыве железной дороги. Премьер-министр заявил, что они сотрудничали с Россией

    Психолог объяснил смену имиджа дочери Глюкозы

    «Историческое соглашение» Макрона и Зеленского озадачило ЕС

    Раскрыт мощный механизм длительной защиты от вирусов

    Песков призвал Европу задуматься об украинцах

    Россиянин поссорился с товарищем и превратил его в удобрение для грядок

    Перелетные птицы задержались в Москве из-за теплой осени

    Гигантские «рыбы-крокодилы» завелись в российском регионе

    Арестованный за мефедрон тренер «подсадил» сокамерников на йогу в российском СИЗО

    Путин оценил объемы торговли России с главными партнерами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости