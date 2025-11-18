Спорт
13:51, 18 ноября 2025Спорт

Россиянин поставил на матч к отбору ЧМ-2026 и выиграл миллион рублей

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Клиент букмекерской компании поставил на сборную Ирландии в матче отбора к чемпионату мира (ЧМ) 2026 года против национальной команды Венгрии и выиграл один миллион рублей. Об этом сообщает Betonmobile.

Россиянин сделал ставку в размере 20 тысяч рублей с коэффициентом 50. При этом Ирландия проигрывала по ходу встречи. Все решил гол, забитый ирландцами на последних секундах встречи, который принес игроку крупную выплату.​

По мнению букмекеров, шансы Ирландии и Венгрии в очном противостоянии оценивались как довольно равные, хотя небольшое преимущество отдавалось венгерской сборной благодаря домашнему полю и турнирной ситуации. Средние коэффициенты на победу Венгрии удерживались в диапазоне 1.75–1.85, на ничью — примерно 3.4–3.7, а на успех Ирландии — от 4.2 до 4.8.

Ранее клиент букмекерской компании поставил 150 рублей на девять матчей НХЛ. Россиянин собрал экспресс с коэффициентом 20 тысяч. Средний коэффициент каждого события составил 2.98, а самый высокий — 6.20.

