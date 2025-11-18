Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:05, 18 ноября 2025Наука и техника

Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

«Калашников»: ЗУР 9М333 предназначена для поражения целей вроде БПЛА «Батяр»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 9М333 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М» предназначены для поражения целей вроде новейшего украинского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Батяр». Об этом в Telegram рассказывает концерн «Калашников».

Компания прокомментировала опубликованный Минобороны России ролик, в котором 9М333 стремительно настигает украинский «Батяр», который «летел на высоте около 800 метров со скоростью порядка 150 километров в час».

В компании заметили, что производимая «Калашниковым» ЗУР, действующая по принципу «выстрелил-забыл», отлично показавшая себя в зоне специальной военной операции, «предназначена для поражения низколетящих самолетов и вертолетов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых БЛА и крылатых ракет».

По итогам 2025 года концерн планирует на 60 процентов нарастить выпуск ракетно-артиллерийского вооружения.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В мае украинский портал «Милитарный» сообщил, что на Украине начали производство нового БПЛА «Батяр». Многоцелевой ударный беспилотник способен преодолевать расстояние в 800 километров. Дальнобойная версия «Батяра» имеет вес 60 килограммов, бензиновый двигатель и может нести 18-килограммовую боеголовку.

Тогда же Telegram-канал «Военный Осведомитель» назвал «Батяр» «очередным украинским геранеподобным дроном». При этом компания-разработчик DeepStrikeTech заявила, что планер БПЛА напоминает таковой у «Герани», но «это сходство чисто визуальное».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Польша обвинила украинцев во взрыве железной дороги

    Известный российский блогер пойдет под суд за финансирование запрещенной организации

    Подоляка заявил о начале штурма Северска

    В России оценили идею ввода «сбора совести» для алко- и табачных компаний

    В России предупредили о последствиях призыва США к ЕС занять агрессивную позицию по Москве

    Мадуро обратился к Трампу

    Возлюбленная Тимати рассказала об облысении после родов

    Стало известно об интенсивных многодневных атаках ВС России на Одесскую область

    Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»

    Оглашен приговор отравившему 43 студентов-юристов на банкете в российском ресторане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости