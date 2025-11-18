Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:46, 18 ноября 2025Спорт

Шансы «Динамо» в РПЛ после ухода Карпина оценили

Букмекеры оценили в 14 процентов шансы «Динамо» закончить РПЛ в пятерке
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Букмекеры оценили шансы московского «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Sports.

По оценке букмекеров, вероятность того, что клуб закончит чемпионат в пятерке сильнейших, оценивается лишь в 14 процентов — коэффициент 7.00. Шансы «Динамо» попасть в тройку лидеров расцениваются гораздо ниже — коэффициент 25.00, а выиграть РПЛ московской команде дают почти нулевые шансы с коэффициентом 100.00.

18 ноября Карпин объявил об уходе из команды, объяснив решение нежеланием совмещать работу в «Динамо» и сборной России.

После 15 туров бело-голубые набрали 17 очков и занимают десятое место в таблице РПЛ, не побеждая в чемпионате уже пять матчей подряд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости