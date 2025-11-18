Шансы «Динамо» в РПЛ после ухода Карпина оценили

Букмекеры оценили в 14 процентов шансы «Динамо» закончить РПЛ в пятерке

Букмекеры оценили шансы московского «Динамо» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Об этом сообщает Sports.

По оценке букмекеров, вероятность того, что клуб закончит чемпионат в пятерке сильнейших, оценивается лишь в 14 процентов — коэффициент 7.00. Шансы «Динамо» попасть в тройку лидеров расцениваются гораздо ниже — коэффициент 25.00, а выиграть РПЛ московской команде дают почти нулевые шансы с коэффициентом 100.00.

18 ноября Карпин объявил об уходе из команды, объяснив решение нежеланием совмещать работу в «Динамо» и сборной России.

После 15 туров бело-голубые набрали 17 очков и занимают десятое место в таблице РПЛ, не побеждая в чемпионате уже пять матчей подряд.